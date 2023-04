(Di venerdì 28 aprile 2023) Tutte le grandi cose accadono intorno a un tavolo. Torna anche quest’anno, dopo il successo nel 2022, l’appuntamento con la seconda edizione didi, laideata e organizzata dal Distretto del Commercio Alta Valle Seriana-Clusone in collaborazione con PromoSerio, che dal 28 aprile al 23 giugno 2023 porta in scena i prodotti e i piatti tipici del territorioper promuovere, attraverso ile l’enogastronomia, il turismo di qualità. Otto gli appuntamenti previsti per altrettanti ristoranti – ogni venerdì sera, con prezzo promozionale di 35 euro a menu – che vanno a scandire le tappenuova stagionedestinazione turistico-ricettiva ...

... da sabato 22 aprile a lunedì 1° maggio, un vero e proprio villaggio delcon tante cose ... interamente dedicata a questa prelibatezza fatta con patate bianche di, carote e persino ...... l'altro ha pochissime diottrie), non ha la più pallida idea se sia in grado di percepirne il,... le canzoni, le gite in, i pomeriggi allo stadio di Feltre per le partite di beneficenza ...'Nuto Revelli ha parlato della sua esperienza di comandante partigiano e della lotta svolta income di un vissuto di libertà: di un luogo dove era possibile assaporare ildella libertà prima che venisse restituita a tutto il popolo italiano. Una terra allora non prospera, tanto ...

“Montagna di Gusto”, rassegna enogastronomica della ValSeriana BergamoNews.it

Il Distretto del Commercio Alta Valle Seriana-Clusone, in collaborazione con PromoSerio, ha avviato un percorso di riscoperta dei prodotti tipici del territorio e piatti della tradizione per arrivare ...Dal 27 aprile al 7 maggio l'enoteca provinciale del Trentino e il Cervim (Aosta) propongono in degustazione i vini prodotti nei territori ad elevata pendenza dell'arco alpino ...