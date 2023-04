Monopoli | la statua della sirena è troppo osé | polemiche tra i residenti e sui social

(Di venerdì 28 aprile 2023) Unanon ancora inaugurata, ma che è già stata giudicata da tanti commenti online“osé”. Si tratta dell’opera che raffigura unarealizzata a, in provincia di Bari, dagli studenti dell’IISS “Luigi Russo“, e che è stata collocata in una piazza del piccolo centro pugliese. Secondo i media locali, sono tanti ie gli utenti suiche la giudicano eccessivamente procace, a maggior ragione perché collocata vicino ad un’area giochi per bambini, in piazza Rita Levi Montalcini. Tra i tanti, è intervenuta anche l’attrice barese Tiziana Schiavarelli, che ha pubblicato le fotosul suo profilo Facebook, scrivendo: “Ho rubato questi scatti dal post di un amico diil quale giustamente ...

della sirena sta creando diverse polemiche. A far discutere, in particolare, sono le sue forme importanti. Diversi gli L'articolodella sirena al centro delle ...Roma, 28 apr - Sirena curvy , quella rappresentata dallaeretta a(Bari). Immagini sgargianti ed eccessive che hanno suscitato polemiche, come riporta Tgcom24 .Non è un paese per curvy. A, in provincia di Bari , sta scatenando, infatti, accese polemiche ladi una sirena realizzata dagli studenti dell'IISS 'Luigi Russo' nell'ambito di una convenzione con il Comune e ...

Monopoli (Bari), polemica sulla statua di una sirena: "Troppo formosa" TGCOM

Realizzata da un gruppo di studenti, la statua della sirena ha attirato l'attenzione social per essere ritenuta troppo formosa: ecco i dettagli.Antonio Monopoli, di 50 anni, è stato ucciso a colpi di arma da taglio a Bitonto, davanti alla soglia della sua abitazione: fermato il presunto aggressore ...