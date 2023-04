Mondo Rai Appuntamenti e novità

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 28 aprile 2023) Su Rai1 ritorna il varietà "I migliori anni" - Su Rai3 "Villetta con ospiti", un noir in prima visione Dopo sei anni di assenza torna uno dei varietà più amati della televisione italiana: “I migliori anni”. Da domani alle 21.25 su Rai 1, e per 6 puntate, Carlo Conti condurrà in diretta dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma il programma, realizzato dalla direzione Intrattenimento Prime Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy. Anche questa nona edizione sarà un susseguirsi di ricordi dei decenni passati per ripercorrere un vero e proprio viaggio che attraverserà 40 anni di musica, televisione, oggetti, fatti, mode e fenomeni: ancora una volta l’occasione per fare un tuffo all’indietro regalando emozioni. Nella prima puntata saranno ospiti i Pooh, che commenteranno con Conti la Hit Parade delle loro canzoni più amate dai telespettatori e canteranno le canzoni più votate nella ...