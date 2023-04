Modena | un’altra Saman Abbas | ragazza indiana picchiata perché rifiuta il matrimonio combinato

... che invece risiede in provincia di) si è attivata per la ... Ma il giorno dopo la ragazza raccontò ainsegnante che non ... 'Saman che si cerca di salvare, ma la burocrazia non riesce ......città cresce da tempo'acrimonia di'utenza verso l'che ...rende il suo territorio tra i più trafficati d'Italia enodo ... SS 568 di Crevalcore: unisce Bologna alla provincia di: ...Saman. Ma questa volta la ragazza indiana, 19 anni, residente asi è salvata. Il suo caso è di maltrattamenti e finisce ancora una volta sulle pagine delle cronache, ma per fortuna non ...

Modena, indiana rifiuta le nozze combinate e denuncia la famiglia: sarà collocata in una sede protetta TGCOM