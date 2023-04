Modena | ragazza indiana picchiata perché rifiuta il matrimonio combinato | “È un altro caso Saman Abbas | salviamola”

(Di venerdì 28 aprile 2023) Un mese fa, una, residente in provincia di, ha confidato alla sua professoressa le violenze subite dai familiari dopo averto il. Ora è al sicuro in una struttura protetta. L’avvocata della giovane: “È un”.il: cosa è successo Unadi 19 anni, che abita in provincia di, è al centro di una vicenda simile a quella della 18enne ...

Il caso ha luogo in provincia didove questadi 19 anni, di origine indiana, è obbligata a sposarsi secondo il volere dei parenti, ma la sua scuola, a cui ha raccontato cosa sta ...La preside della sua scuola, in provincia di, si è offerta di ospitare lanella propria abitazione. Barbara Iannuccelli , avvocata dell' Associazione Penelope, associazione che opera ...

""Per ora l’abbiamo salvata. Spero di riuscire ad arrivare fino in fondo", dichiara il legale Barbara Iannuccelli. La 19enne adesso è tutelata in una struttura protetta ...Calci in pancia, minacce di morte e sonniferi per stordirla. È questo il calvario di una ragazza di 19 anni che ha denunciato per maltrattamenti la ...