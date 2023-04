Modena | la ragazza indiana costretta a sposarsi dai parenti | «È un altro caso Saman Abbas | salviamola»

(Di venerdì 28 aprile 2023) Unadi 19 anni residente in un paese della provincia diha denunciato di essere stata promessa sposa dai. Il, che ha molto in comune con quello di, ha trovato però opposizione nella scuola della. Un’insegnante ha ascoltato il racconto della, la preside l’ha ospitata in casa. Intanto un’avvocata l’ha accompagnata in commissariato e la Questura si è attivata per trovare una soluzione e garantire la sua sicurezza. «Cerchiamo di salvare un’altra», ha detto l’avvocata Barbara Iannuccelli, riferendosi al tragicodella 18enne pachistana uccisa a Novellara, secondo l’accusa, perché rifiutò un matrimonio combinato. Iannuccelli conosce ...

Un'altra Saman. Ma questa volta la ragazza indiana, 19 anni, residente a Modena si è salvata. Il suo caso è di maltrattamenti e finisce ancora una volta sulle pagine delle cronache, ma per fortuna non come omicidio. Isolata, tenuta a casa senza cibo, una ragazza indiana è stata salvata. I matrimoni forzati si progettano anche in Italia. C'era un altro possibile caso Saman in provincia di Modena, ma per fortuna tutto è stato sventato. Una 19enne di origine indiana e residente a Modena era stata segregata in casa, picchiata e lasciata senza cibo per avere rinunciato ad un matrimonio combinato.

“Mi hanno picchiata: mio padre, mio zio… mia madre mi ha dato un calcio in pancia. Va avanti così da mesi. Da quando mi hanno imposto un uomo da sposare ma io ho detto di no. Sono innamorata di un mio ...Una ragazza indiana che rifiutava il matrimonio forzato imposto dalla famiglia ha rischiato di fare la fine della coetanea pakistana uccisa nel 2021. «Il codice rosso c'è ma non viene applicato» ...