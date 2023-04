Volodymyr Zelensky: 'Berlusconi Non gli hanno mai bombardato la casa con io ucciso i parenti' - guarda GIALLO'AGGUATO A ZUNINO - Intanto proseguono i bombardamenti, come a di Tokarivka,...A Cipro bombe molotov'istituto di cultura russo. Mentre i mercenari della compagnia Wagner consegnano (grazie alla sponda libica)ai paramilitari, il Cremlino si propone come paciere. ...... cosa c'è da sapere Come e quando potrebbe finire e chi sta vincendo Lo speciale'anniversario ...16 Bakhmut, si intensificano i combattimenti: 324 attacchi in 24 ore 01:59russi su oblast ...

Missili sull'Ucraina, almeno 5 morti in bombardamenti Adnkronos

Il portavoce della polizia nella regione di Cherkasy, nel centro del Paese, ha denunciato un attacco con un missile che ha colpito un palazzo nella città di Uman, con un bilancio di almeno tre morti e ...L'Ucraina è stata colpita da attacchi missilistici russi che si sono concentrati sulla capitale Kiev ma anche su diverse altre città, nella notte tra giovedì e oggi, venerdì. Secondo la municipalità d ...