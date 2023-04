L'esercito russo ha lanciato più di una dozzina dida crociera su Kiev, incentrale e al Sud uccidendo cinque civili tra cui un bambino di due anni e la giovane madre a Dnipro. Le sirene dei raid aerei hanno suonato intorno alla ...russi lanciati nella notte in diverse città ucraine hanno provocato vittime e danni anche a Dnipro. Secondo quanto riferito dal sindaco Borys Filatov, una donna e un bambino di 3 anni sono ......cinque le persone rimaste uccise in bombardamenti che nelle ultime ore hanno colpito l'. Tra ... Sono stati 'distrutti 21 dei 23da crociera Kh - 101/Kh - 555' e due droni, ha spiegato in ...

Missili sull'Ucraina, almeno 5 morti in bombardamenti Adnkronos