Missili su Kiev | strage di civili a Uman | bimbi tra le vittime A Dnipro uccisi giovane donna e bambino

nella notte sue Dnipro Nella scorsa notte, intanto, l'esercito russo ha lanciato oltre 20da crociera sue diverse altre città in Ucraina centrale e al Sud. Il bilancio dei ...LUcraina ha dichiarato di aver abbattuto 21russi su un totale di 23 e due droni.ha quasi ultimato i preparativi per una controffensiva contro le forze russe come ha sottolineato il ...Le autorità ucraine hanno riferito di raid notturni russi in diverse città del Paese che avrebbero causato almeno due morti a Dnipro e l'attivazione dei sistemi di difesa aerea di. I"hanno nuovamente ucciso alcuni civili a Dnipro . E' morta una giovane donna e un bambino di tre anni ", ha spiegato su Telegram il sindaco della città, Borys Filatov. Nello spazio ...

Ucraina, missili russi su diverse città: sale a 14 il bilancio delle vittime a Uman. Mosca torna a colpire Kiev Open

Venerdì mattina la Russia ha bombardato diverse città ucraine, tra cui la capitale Kiev: al momento è stata confermata la morte di almeno cinque persone. Il sindaco di Dnipro, nell’Ucraina orientale, ...La guerra in Ucraina giunge al giorno 429. Tra la notte e l'alba missili russi sono piovuti su diverse città del Paese, diverse persone hanno perso la vita a Uman mentre la contraerea ucraina ha abbat ...