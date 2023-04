Missili su Kiev | strage di civili a Uman A Dnipro uccisi una giovane donna e un bimbo

L'esercito russo ha lanciato pi di una dozzina dida crociera su, in Ucraina centrale e al sud uccidendo cinque civili, tra cui un bambino di due anni e la giovane madre a Dnipro. Lo hanno reso noto le autorit dipubblicando ...Le autorità ucraine hanno riferito di raid notturni russi in diverse città del Paese che avrebbero causato almeno due morti a Dnipro e l'attivazione dei sistemi di difesa aerea di. I"hanno nuovamente ucciso alcuni civili a Dnipro . E' morta una giovane donna e un bambino di tre anni ", ha spiegato su Telegram il sindaco della città, Borys Filatov. Nello spazio ...Nella capitale le autorità hanno confermato che sono stati abbattuti 11e due droni, dopo "una pausa di 51 giorni". Asono stati segnalati danni a una strada e interruzioni della ...

Attacchi russi nella notte sulle città ucraine, abbattuti 11 missili nello spazio aereo di Kiev - Missili russi su Uman, 3 morti e 8 feriti - Missili russi su Uman, 3 morti e 8 feriti RaiNews

Le autorità ucraine hanno riferito di raid notturni russi in diverse città del Paese che avrebbero causato almeno due morti a Dnipro e l’attivazione dei sistemi di difesa aerea di Kiev. I missili “han ...Andrea Riccardi in visita nel Paese aggredito. «Si parla solo di armi, non di diplomazia. Il Papa Unica voce che grida pace: passerà alla storia come Benedetto XV e il suo monito sull'inutile strage» ...