Missili Russia sull' Ucraina | almeno 16 morti

(Di venerdì 28 aprile 2023) Kiev, 28 apr. (Adnkronos/Europa Press) -, continua a salire il bilancio delle vittime degli ultimi attacchi russi denunciati dalle autorità locali. Isono16, come riporta la Bbc. Secondo i media ucraini, solo a Uman, nella regione di Cherkasy, si contano14 vittime. Fra le vittime ci sarebberodue bambini,spiega il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. In questa parte del Paese ihanno colpito edifici residenziali come riferito dalle autorità ucraine. A Dnipro, ha confermato il sindaco, sono morte una donna e la figlia di tre anni. Secondo il comandante delle Forze Armate ucraine, Valery Zaluzhny, dalle 4 ora locale ci sono stati diversi allarmi aerei nel Paese. Sono stati "distrutti 21 dei 23 ...

"La notte scorsa e questa mattina laha nuovamente bombardato massicciamente l'Ucraina, con attacchi die droni in tutto il Paese. Ancora una volta hanno colpito i civili mentre ..."La notte scorsa e questa mattina laha nuovamente bombardato massicciamente l'Ucraina, con attacchi die droni in tutto il Paese. Ancora una volta hanno colpito i civili mentre ......e spedito illegalmente tecnologie militari statunitensi sensibili alla. L'FBI afferma che è riuscito a mettere le mani su attrezzature avanzate utilizzate nel calcolo quantistico,...

Kiev, 28 apr. (Adnkronos/Europa Press) – Missili sull'Ucraina, continua a salire il bilancio delle vittime degli ultimi attacchi russi denunciati dalle autorità locali. I morti sono almeno 16, come ri ...