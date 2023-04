Missile russo si abbatte su una casa | choc in Ucraina | chi sono le vittime

Continua a salire il bilancio delle vittime dell'attaccocon unche ha colpito in mattinata un edificio residenziale nella città di Uman, 'Oblast di Cherkasy, nell'Ucraina centrale. Altri tre cadaveri sono stati infatti recuperati tra le ......03:27 Sale a 14 il bilancio dei morti a Uman A Uman, in Ucraina centrale, altri 3 cadaveri sono stati recuperati tra le macerie dell'edificio residenziale colpito questa mattina da un...A Uman, in Ucraina centrale, altri 3 cadaveri sono stati recuperati tra le macerie dell'edificio residenziale colpito questa mattina da unportando così a 14 il bilancio delle vittime, tra cui due bambini. L'aggiornamento è stato comunicato dal ministro degli affari interni ucraino Igor Klymenko citato da Unian. In totale, ...

Tra la notte e l'alba missili russi sono piovuti su diverse città del Paese ... Secondo gli 007 americani, "la Russia può finanziare la guerra per un altro anno". Il Cremlino ha liquidato come ...Le autorità ucraine hanno riferito di raid notturni russi in diverse città del Paese che avrebbero causato almeno due morti a Dnipro e l'attivazione dei sistemi di difesa aerea di Kiev. I missili "han ...