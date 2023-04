(Di venerdì 28 aprile 2023) Ildegliiano Hossein Amirabdollahian ha incontrato a Beirut Hassan Nasrallah,degli, il partito armato libanese filo -iano. Lo riporta Tasnim secondo cui all'...

...una soluzione politica alla crisi in Ucraina e dimostra ancora una volta la posizione coerente della Cina nel promuovere la pace e i colloqui - è tornato a puntualizzare ildegli...E' emerso un conflitto di interessi nella sua nomina avvenuta nel 2021 e sostenuta dall'allora primo. "Sento che questa questione potrebbe essere una distrazione rispetto all'attività dell'...E' presente anche il primoViktor Orban. " Giungo come pellegrino e amico in Ungheria , Paese ricco di storia e di cultura; da Budapest, città dei ponti e dei santi, penso all'Europa intera ...

Ministro Esteri dell'Iran vede il leader di Hezbollah in Libano Agenzia ANSA

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...Al suo arrivo all’Aeroporto Internazionale Ferenc Liszt di Budapest, Papa Francesco è stato accolto dal vice primo ministro della Repubblica di Ungheria, ...