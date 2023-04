Parlando di dettagli, gli APK infetti disarebbero stati scaricati da circa 35 milioni di ... inietta pubblicità sul browser web e in altreinstallate tramite pop - up o con l'apertura di ...Cloni diinfettano smartphone Android Il team di McAfee ha confermato che l'adware HiddenAds si nasconde in una lunga serie dicloni di, di cui di seguito riporteremo la ...... tra cui:Grand Theft Auto: San Andreas Fortnite Civilization VI Stardew Valley Among Us Questi sono solo alcuni esempi, ma l'Store include numerosi altri titoli disponibili suche ...

Minecraft: un'app clone sta infettando milioni di dispositivi Android WIRED Italia

Oltre 30 milioni di utenti hanno scaricato da Google Play un app clone del gioco che contiene un adware malevolo ...Google has just removed another 38 massively popular Android apps from its Play Store. It's now vital all users check their devices and remove them immediately.