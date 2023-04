(Di venerdì 28 aprile 2023) "tutti delusi, ma non è il momento di mollare: ciancora degli obiettivi importanti da raggiungere,la": attraverso il proprio profilo Instagram, ...

... ma non è il momento di mollare: ciancora degli obiettivi importanti da raggiungere, siamo la Juve": attraverso il proprio profilo Instagram, Arkadiuszprova a compattare l'ambiente ..., il post sui social: "Non è il momento di mollare" Il polacco ha voluto pubblicare un messaggio sui social, condividendo una foto sul suo profilo Instagram e il messaggio: "giorni ...I nervi di Massimiliano Allegrisaltati, ma non solo con l'Inter e i suoi dirigenti, più Dario ... Fuori Gatti e Danilo, i migliori difensori del momento,in panchina, Fagioli scomparso dai ...

Milik, 'sono giorni difficili, ma siamo la Juve non molliamo' - Calcio Agenzia ANSA

La Juventus ha già individuato quello che sarà il prossimo acquisto in attacco con la società che ora dovrà trovare una soluzione per quanto riguarda le cessioni ..."Sono giorni difficili e siamo tutti delusi, ma non è il momento di mollare: ci sono ancora degli obiettivi importanti da raggiungere, siamo la Juve": attraverso il proprio profilo Instagram, Arkadius ...