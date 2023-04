Milik e Bonucci rispondono ad Allegri nello spogliatoio e la discussione per poco non degenera Il Giornale

C'è chi ha provato a rispondere, tra questi. E primaaveva polemizzato per il suo cambio affrettato'.Alex Sandro, Di Maria e Rabiot dal 30 giugno saranno liberi,e Rugani entreranno invece nel loro ultimo anno di contratto senza prospettiva di rinnovo. Sui prestiti die Paredes ...Danilo era diffidato,stava meglio e ha fatto una buona gara, dovevamo fare meglio nella ... Nel secondo tempo ho messoper avere più presenza in area, con gli altri fuori ho dovuto fare ...

Inter-Juve, la rifinitura: le scelte di Allegri su Chiesa, Milik e Bonucci Tuttosport

Massimiliano Allegri ha perso il controllo dei nervi e la fiducia della sua squadra. Il suo futuro non è in discussione: il club fa i casting per la nuova dirigenza, da Giuntoli a Berta a Ribalta i no ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...