Milik | che succede? La crisi del centravanti bianconero

(Di venerdì 28 aprile 2023) Non è un periodo semplice quello che sta attraversando; l’attaccantesta faticando a mostrare le sue qualità. E’ un momento complesso quello che sta attraversando l’attacco; gli attaccanti della Juventus, in questo momento, stanno faticando ad essere decisivi. Tra questi troviamo anche; ilpolacco, da quanto è rientrato dall’infortunio, non ha ancora recuperato la miglior forma possibile. Contro Sporting e Sassuolo è partito titolare senza però riuscire a lasciare il segno.(LaPresse)Due partite in cui ha avuto pochi palloni giocabili ma è sembrato essere lontano dal cento per cento della condizione fisica. Un problema non da poco considerando gli impegni della Juventus e la necessità di avere, dai propri attaccanti, un contributo ...

... Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria,... Qui di seguito trovate 3 dei migliori servizipotete utilizzare. NordVPN, la più conosciuta in ...Contro l'Inter in Coppa Italia l'unico attaccante a disposizione,, stava in panchina ed è entrato nel secondo tempo. Ma - osserva Moggi - c'è da direnonostante questo, nonostante la ...A loro, costerebbe dunque 10 milioni, contro i 6,8 di. Va da sé, se si riducesse l'ingaggio, la trattativa potrebbe decollare. Eppure, l'ipotesi di un Morata - tris non entusiasma i tifosi ...

Milik suona la carica: le parole che scuotono la Juve Corriere dello Sport

La trentaduesima giornata di Serie A TIM è alle porte e con essa il match Bologna - Juventus. Ecco dove e come vedere la partita.Con il Marsiglia l'accordo per l'acquisto del polacco è già definito, ma la Juve vuole aspettare e si cautela con un nome noto come Morata.