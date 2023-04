Milano | violentata in ascensore alla stazione Centrale | un fermo 2

(Di venerdì 28 aprile 2023) (Adnkronos) - La vittima è una turista che, arrivata dNorvegia, era asolo di passaggio per raggiungere la capitale francese. Da quanto ricostruito la giovane, con pesanti valige, era nella zona degli ascensori quando è stata avvicinata dal suo aggressore, trascinata in, quindi picchiata con violenza e. Uno stupro ripreso dalle telecamere presenti sia all'esterno che all'interno dell'e che sono state visionate per dare un volto all'aggressore: si tratta di uno straniero, con numerosi 'alias', che gravita intornodove è stato fermato da agenti della polizia ferroviaria.

