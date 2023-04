Milano | stupro choc | marocchino violenta 35enne in stazione

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 28 aprile 2023) Ancora una violenza. Ancora a, ancora uno. Ancora inCentrale, quello che dovrebbe essere il biglietto da visita della città si trasforma in un incubo. A farne le spese è una ragazza di 35 anni in partenza per Parigi che all’alba di giovedì mattina è stata aggredita, picchiata eta da un uomo in uno degli ascensori dellameneghina. Aloincentrale A trovarla in stato confusionale sarebbe stata una guardia giurata al piano terra dell’hub ferroviario. Pensando ad una rapina, si è poi scoperto che la donna – di origini marocchine – era stata stuprata da uno sconosciuto. La Polfer è intervenuta subito, chiamata dal vigilantes, e il 118 ha trasportato la ragazza alla clinica Mangiagalli. ...