Milano | stuprata alla stazione centrale all' alba | fermato un senza fissa dimora La donna trascinata in ascensore

(Di venerdì 28 aprile 2023) Una violenza sessuale si è consumatadigiovedì mattina all'. Unadi 36 anni, di passaggio nel capoluogo lombardo, è stata...

Rabbia e sgomento per l'ennesimo episodio di violenza registrato in Stazione Centrale a. Una 35enne è stata picchiata ebrutalmente da uno straniero senza fissa dimora mentre tentava di prendere uno degli ascensori che conducono al piano binari. Una crudeltà senza pari, ..., 28 apr - Nella stazione dicentrale alle turiste può tranquillamente capitare di essere trascinate in un ascensore, picchiate e violentate da un immigrato marocchino : ma si tratta di 'insicurezza percepita' a stare a ..., picchiata ein stazione Centrale: fermato un marocchino

Donna stuprata alla stazione Centrale di Milano, un fermo - Lombardia Agenzia ANSA

Il Vice Presidente del Consiglio regionale e capogruppo di Lombardia Ideale – Fontana Presidente esprime "indignazione e rabbia" per la brutale violenza compiuta da un marocchino irregolare ai danni d ...Quello registrato nelle scorse ore in un ascensore della stazione meneghina è solo l’ultimo di una lunga serie di drammatici episodi di violenza sessuale ...