(Di venerdì 28 aprile 2023) Il 15 gennaio scorso aveva partecipato, insieme ad altre tre persone, ad una rapina in una gioielleria all' interno del centro commerciale Rho Center. A differenza dei suoi complici, fermati nel marzo scorso, l'aveva fatta franca: fino al 21 aprile, quando il quarto uomo, un pluripregiudicato di 41 anni, è stato anche lui arrestato dai carabinieri. Ad incastrarlo un regalo: un anello destinato all'ex fidanzata. Il 21 aprile scorso i carabinieri hanno infatti eseguito un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del tribunale del capoluogo lombardo, nei confronti del 41enne, ritenuto responsabile di aver concorso nella rapina avvenuta a metà gennaio nel Rho Center. Durante il colpo i quattro uomini, di cui uno armato di pistola, hanno rubato gioielli per un valore di circa 100.000 euro.

Milano, regala all’ex fidanzata un gioiello della refurtiva: rapinatore incastrato dai carabinieri Il Fatto Quotidiano

Il 15 gennaio scorso aveva partecipato, insieme ad altre tre persone, ad una rapina in una gioielleria all’ interno del centro commerciale Rho Center. A differenza dei suoi complici, fermati nel marzo ...I carabinieri hanno individuato uno degli autori della rapina a una gioielleria di Rho. Il 41enne, infatti, aveva regalato parte del bottino, un anello, a una sua ex fidanzata. Si è poi scoperto che ...