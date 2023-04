Milano | ragazza violentata nella stazione Centrale in un ascensore Fermato un uomo

Leggi su open.online

(Di venerdì 28 aprile 2023) Unadi circa 20 anni è stata picchiata e poiintorno alle 6 di giovedì 27 apriledi, dove si era recata per prendere un treno diretto a Parigi. Secondo quanto scrive la Repubblica la giovane, che stava raggiungendo i binari per prendere il suo treno, sarebbe stata trascinata in, aggredita e poi. Dalle prime informazioni, l’autore della violenza sarebbe undi origini straniere e senza fissa dimora, ora in stato di fermo disposto dalla pm diAlessia Menegazzo. Sul caso indagano la procura e la Polfer. su Open Leggi anche: Violenza sessuale su una 12enne, indagato l’animatore di un resort di lusso in Salento Roma, la studentessa ...