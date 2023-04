Leggi Anche, alunno trova un bullone nela scuola Leggi Anche Controlli dei Nas nelle mense scolastiche: irregolare una su tre, chiuse 9 cucine - Sequestrati 700 chili di cibo La vicesindaca Anna ...Verifiche avviate anche per lo stabilimento del fornitore che produceva ilconsegnato aRistorazione. La seduta delle commissioni Venerdì mattina, 20 aprile, ha avuto luogo la seduta ...750 euro di multa. Questa, per il momento, la sola conseguenza per la società responsabile di aver fornito aRistorazione uncon all'interno un bullone. A trovare l'oggetto metallico nel suo pranzo era stato un bambino di quinta della scuola elementare Dante Alighieri di via Castellino da ...

Milano, panino con bullone a scuola: fornitore pane pagherà sanzione da 750 euro TGCOM

Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...A Milano l'azienda che ha fornito il panino con all'interno un bullone, trovato da un bambino di quinta elementare, ha ricevuto il massimo della sanzione prevista dal contratto, ovvero 750 euro. Secon ...