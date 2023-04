Il futuro della Scala dopo Meyer 'Tutte le ipotesi sono aperte'. Parola del sindaco Giuseppe Sala alla fine del cda. Il contratto del sovrintendente Dominique Meyer scade nel 2025. Chi al suo posto ...Altri 4,5 miliardi per ridurre le tasse l'anno. Il ministro dell'Economia, Giancarlo ...stato in conferenza stampa con Tajani per la presentazione della due giorni di Forza Italia aai ..."Siamo pronti ad affrontare le sfide e a cogliere le opportunità che si presenteranno nelfuturo, con la convinzione che Fieradovrà giocare un ruolo sempre maggiore nello sviluppo ...

Milano, il prossimo sovrintendente della Scala Sala: «Tutte le ipotesi sono aperte» leggo.it

I risultati delle società quotate si preparano a confermare l'importanza del nesso tra finanza e economia reale. Vera chiave di volta per gestire la fase di alta volatilità che attende gli investitori ...Il futuro della Scala dopo Meyer «Tutte le ipotesi sono aperte». Parola del sindaco Giuseppe Sala alla fine del cda. Il contratto del sovrintendente Dominique Meyer scade nel 2025.