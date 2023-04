Milano | donna violentata nell’ascensore della stazione | lo stupratore arrestato dalla Polfer

(Di venerdì 28 aprile 2023) Ancora una violenza sessuale in unadi. Dopo gli abusi su un treno di una 21enne e per cui è statoun uomo di 36, un altro caso è avvenuto ieri mattina. Una, una straniera di circa 30 anni, in partenza per Parigi è stata aggredita eall’alba di giovedì mattina, intorno alle 6, in uno degli ascensoriCentrale di. Il suo aggressore, un 26enne di origine marocchina, senza fissa dimora è stato fermato nella stessa serata. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Violenza sessuale a. Presso la Stazione Centrale una giovane, che stava per prendere il treno, sarebbe stata violentata da un uomo senza fissa dimora. Sul caso indagano la Polizia Ferroviaria e la procura ...A quanto si è saputo laverso le 6 del mattino si trovava in stazione per prendere un treno per Parigi.Unadi 36 anni, di passaggio nel capoluogo lombardo, è stata aggredita e stuprata in uno degli ascensori della ferroviaria., stupro in stazione centrale di mattina Per l'aggressione è ...

Milano, donna violentata in un ascensore della in Stazione Centrale: un fermato IL GIORNO

Una ragazza di circa 20 anni è stata picchiata e poi violentata intorno alle 6 di giovedì 27 aprile nella stazione Centrale di Milano, dove si era recata per prendere un… Leggi ...Milano, 28 apr. (LaPresse) - Una donna di 36 anni è stata violentata all'interno di un ascensore della stazione Centrale ieri mentre andava a prendere il ...