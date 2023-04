Milan | Scaroni | “Il nuovo stadio sarà efficiente I prezzi non saliranno”

"La Premier incassa 7 miliardi, la Serie A 2.8: non credo che riusciremo a colmare il gap, ma ci proviamo". Queste le parole scelte dal presidente del, Paolo, per raffigurare il divario tra il massimo campionato inglese e quello italiano, in termini economici. "I risultati che come squadre italiane stiamo avendo in Champions sono un ...Paolo, presidente del, ha parlato dello stadio durante l'evento "Soldi vs Idee" all'Università Bocconi di Milano Paolo, presidente del, ha parlato dello stadio durante l'evento "...Nel mondo del calcio non si possono aumentare i ricavi se non si hanno stadi adeguati. Ne è convinto Paolo, presidente del, intervenuto al workshop su calcio e sostenibilità organizzato in università Bocconi: "Voglio rassicurare: non vogliamo aumentare i prezzi popolari, ma vogliamo avere la ...

Scaroni: 'Stadio saga decennale, ora mi chiamano 'Stadioni'. Stile Milan, non insultiamo nei corridoi...' Calciomercato.com

A un evento tenutosi ieri pomeriggio all'Università Bocconi di Milano sono intervenuti sia il presidente del Milan Paolo Scaroni che Alessandro Antonello, ...Scaroni: «Nuovo stadio efficiente e i prezzi non saliranno». Le parole del presidente rossonero sul nuovo stadio del Milan Tuttosport ha riportato le parole dette da Paolo Scaroni all’Università Bocco ...