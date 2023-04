Milan | può arrivare un esterno dalla Salernitana

... epure darsi, o stanno tutti impazzendo per una leader che - diciamo - non è che stia ... Ma pure Dario è capace - lo ha dimostrato ampiamente - di cambiare spesso cavallo - Inter vssarà ...... ha perso contro il Verona nell'ultima giornata, ma è riuscita a pareggiare contro Lazio ee ... Il matchessere osservato in diretta e in esclusiva da DAZN . Gli abbonati potranno vederlo su ...... se vince e la Lazio non va oltre al pareggio contro l'Inter,festeggiare la vittoria aritmetica del campionato. Turno importante anche in ottica Champions League: la Roma riceve ilmentre ...

Sabatini: "Rinnovo Leao Bisogna ballare a metà strada. Il Milan può vincere la Champions" TUTTO mercato WEB