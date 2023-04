Milan | Pioli | le condizioni Ibrahimovic da valutare a giorni

"Giroud sta bene, aveva bisogno di qualche giorno di scarico per le contusioni al tendine e al polpaccio". Stefanotasta il polso all'attaccante francese, recuperato in vista della partita dell'Olimpico con la Roma. "Una gara difficile, uno scontro diretto che vale tanto, anche perché le partite sono sempre ...Dobbiamo stare attenti alle palle inattive, il 40% dei loro gol nascono da quelle situazioni", continua. "La Roma è una squadra forte, Mourinho ha creato mentalità e intensità di gioco ad alti ...Un rapporto filiale, quello tra Stefanoe i giocatori del suo. A confermarlo è direttamente il tecnico rossonero: "Sì, sono un po' tutti figli miei. Perché trascorro buona parte del tempo della giornata con loro e anche quando ...

Stefano Pioli, intervenuto oggi in conferenza stampa a Milanello alla vigilia del match di campionato in programma domani sera in casa della Roma, ha raccontato cosa chiede alla sua squadra ...Alla vigilia di Roma Milan match in programma all'Olimpico, Stefano Pioli, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida ...