Milan | per Brahim Diaz l'ultima parola resta al Real

Rinnovo Leao, la firma dell'attaccante portoghese è sempre più vicina: ecco cosa manca alufficializzare La telenovela rinnovo di Rafael Leao, ormai, sembrerebbe avviarsi verso un lieto fineil. La dirigenza rossonera sta facendo il possibileaccontentare l'esterno ......e le semifinali di Champions League contro il, trascuri il campionato. Matteo Darmian mette idealmente alla frusta i compagni parlando in esclusiva a Sportmediaset : "Grande soddisfazione...

Prima la Champions, poi il mercato. Da Morata a Baldanzi: le idee del Milan per l'estate La Gazzetta dello Sport

Brahim Diaz è sempre più centrale nel Milan di Stefano Pioli, ma il club rossonero entro la fine della stagione dovrà provare a trovare una soluzione con il Real Madrid per il suo cartellino. Attualme ...Il club nerazzurro ha ufficializzato le fasi di vendita dei biglietti per la semifinale d'andata: la maggior parte dei posti sarà occupata dagli ultrà a 69 euro per posto ...