(Di venerdì 28 aprile 2023) "Lampedusa deve diventare l'avamposto europeo dell'umanità" Quella dei flussi migratori non può essere considerata un’ma va affrontata come un problema. Lo ha affermato all’Adnkronos il neo Presidente della Croce Rossa Italiana, Rosario, ospite del Palazzo dell’Informazione, commentando la decisione del Governo di affidare alla Croce Rossa Italiana la gestione dell’accoglienza deinell’Isola. “Da anni – ha sottolineato– diciamo che quella dei flussi migratori non andrebbe più chiamata. E’ unche abbiamo da anni e andrebbe affrontata con gli strumenti dell’ordinario”. “Abbiamo appreso con grande senso di responsabilità e di rispetto, oltre che di gratitudine l’intedimento del ...

... alla quale parteciperà anche il nuovo presidente della Croce Rossa Italiana, Rosario, e ... 'Da Lampedusa 2013 a Cutro 2023: 10 anni di impegno per dare un'identità aidispersi e ...Per l'occasione ci sarà la prima uscita di Rosario, nuovo presidente della Croce rossa ... "Da Lampedusa 2013 a Cutro 2023: dieci anni di impegno per dare un'identità aidispersi e ...... alla quale parteciperà anche il nuovo presidente della Croce Rossa Italiana, Rosario, e ... 'Da Lampedusa 2013 a Cutro 2023: 10 anni di impegno per dare un'identità aidispersi e ...

Migranti, Valastro (Cri): "No emergenza ma dato strutturale" Adnkronos

Quattrocento volontari e dipendenti della Croce rossa italiana saranno impegnati in un'esercitazione nell'area di San Vicenzo, a Trento, tra venerdì 21 e lunedì 24 aprile. (ANSA) ...Il presidente della Croce Rossa, fresco di nomina, inizierà il suo mandato visitando i comitati territoriali: “Qui ci si stupisce di quanto la nazione sia viva” ...