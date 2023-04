Migranti | una ditta di pullman si è rifiutata di far salire a bordo un gruppo

(Di venerdì 28 aprile 2023) I mezzi erano stati prenotati una settimana prima da un'associazione per partecipare a una manifestazione a Roma. Ma a meno di 24 ore dalla partenza il titolare ha detto di no. Proprio perché a viaggiare sugli autobus sarebbero state persone

Il memorandum firmato dai due leader prevedeintesa su difesa e, con iniziative congiunte anche su clima, energia ed economia. Comune, inoltre, è stato ribadito nel faccia a faccia tra i ...... a cominciare dallUcraina e soprattutto i, arrivando anche ad appoggiare lidea da molti ... Lobiettivo di non oscurare la visita a Londra, con tanto di giro privato con Sunak inWestminster ...oltre a torturare e usare eccessiva forza contro i richiedenti asilo e iche cercano di attraversare' la frontiera. La 'generosa accoglienza' della Turchia - in passato in nome di...

Tutte le anomalie dello stato di emergenza per i migranti Internazionale

Francesco a Budapest incontra Orbán: «Penso alla martoriata Ucraina. L’Europa, memoria dell’umanità, ritrovi la sua anima e il suo ruolo: unire i distanti» ...Almeno 228 persone sono sbarcate nel giro di 24 ore a Lanzarote (Canarie) dopo esser state soccorse in mare, una volta avvistate a bordo di imbarcazioni di fortuna. Lo si apprende dai servizi d'emerge ...