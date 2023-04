Migranti | Meloni | ' usiamo pragmatismo e non approccio ideologico'

(Di venerdì 28 aprile 2023) Londra, 28 apr. (Adnkronos) - In caso di disastro economico in Tunisia, dato che “si dice che ci siano centinaia di persone intenzionate a partire, che si fa?”. A chiederlo è il presidente del Consiglio Giorgia, parlando alla stampa a margine di un evento all'ambasciata d'Italia a Londra. “È necessario investire in Africa con risorse efficaci”, ha detto il premier, secondo cui “è l'unico modo” per evitare un massiccio afflusso migratorio. “Cerchiamo di affrontare le questioni cone non con approcci ideologici”, ha rimarcato.

: "mandati in Ruanda Non è deportazione" La premier Giorgia, in un punto stampa all'ambasciata italiana a Londra, ha detto che "lo spostamento diin Ruanda non è una ...... quando si intensificano, rischiano di avere reazioni difficile da controllare", ha detto. Il governo italiano non prevede iniziative simili a quella del ricollocamento deiin Ruanda ..."Lo spostamento diin Ruanda Non è una iniziativa che stiamo prevedendo noi. Però sicuramente anche nei Paesi ... Lo ha detto la premier Giorgiain un punto stampa all'ambasciata ...

Sui migranti Meloni elogia Sunak: "Condivido l'idea dei trasferimenti in Ruanda" Today.it

A chiederlo è il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando alla stampa a margine di un evento all’ambasciata d’Italia a Londra. “È necessario investire in Africa con risorse efficaci”, ha ...Londra, 28 apr. (Adnkronos) - I migranti che arrivano in maniera irregolare nel Regno Unito “non è questione di considerarli criminali, ma sono responsabili di qualcosa di illegale. È illegale attrave ...