Migranti | Macron dà lezioni di sovranismo alla Meloni

(Di venerdì 28 aprile 2023) Il problema è che a forza di giocare a fare i sovranisti, i difensori della patria e dei confinifine trovi sempre qualcuno più sovranista di te che ti epura. Così il gioco che ha ben funzionato in campagna elettorale al duo-Salvini oggi mostra la sua ipocrisia e soprattutto la sua inutilità. La Francia ha deciso di schierare altri 150 poliziotti al confine dell’Italia per controllare il flusso diMentre il governo italiano non riesce a chiudere i porti e blindare i confini (semplicemente perché è vietato dal diritto internazionale ed è fisicamente impossibile) la vicina Francia decide di schierare altri 150 poliziotti al confine dell’Italia per controllare il flusso di. La prima ministra francese Elisabeth Borne ha spiegato che “di fronte all’aumento della pressione migratoria al confine ...

