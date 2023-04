(Di venerdì 28 aprile 2023) È statol'che si era creato all'esterno dello stabile in cui vivevano iin via Riva di Ponente a Cagliari, che alcune settimane fa era stato distrutto da un incendio. Lo ...

Ieri sera sono arrivati in via Riva di Ponente, polizia, carabinieri, polizia municipale e guardia di finanza e hannol'area. I dieciche soggiornavano all'esterno dello stabile ...Il piano per deportare iirregolari in Ruanda farebbe quasi impallidire i nostri ... gli americani e i partigiani ci hanno. Una parte dell'elettorato meloniano brandisce ancora la ......e non a seconda del colore politico del governo di turno' in riferimento alla guerra in Ucraina e agli ultimi sbarchi didal Sudan. Proseguendo poi 'oggi si festeggia un Paesedall'...

Migranti: liberato accampamento vicino edificio incendiato - Cronaca Agenzia ANSA

È stato liberato l’accampamento che si era creato all’esterno dello stabile in cui vivevano i migranti in via Riva di Ponente a Cagliari, che alcune settimane fa era stato distrutto da un incendio. Lo ...È stato liberato l'accampamento che si era creato all'esterno dello stabile in cui vivevano i migranti in via Riva di Ponente a Cagliari, che alcune settimane fa era stato distrutto da un incendio. (A ...