Migranti | il Papa striglia l’Europa | “Un problema da affrontare insieme | senza scuse e indugi”

(Di venerdì 28 aprile 2023) Budapest – “È pensando a Cristo presente in tanti fratelli e sorelle disperati che fuggono da conflitti, povertà e cambiamenti climatici, che occorre far fronte al. È tema da, comunitariamente, anche perché, nel contesto in cui viviamo, le conseguenze prima o poi si ripercuoteranno su tutti”. Nella prima tappa del suo 41mo Viaggio Apostolico all’estero,Francescoun’Europa indifferente allatica dei. Il luogo non è scelto a caso: Budapest, capitale dell’Ungheria, dove è atterrato questa mattina per una tre giorni nel cuore del Vecchio Continente, all’insegna del dialogo tra le genti. Lo ha detto lo stesso Pontefice: “Vengo in Ungheria mosso ...

Parlando poi dei, ha evidenziato che è "urgente, come Europa, lavorare a vie sicure e ... nell'ex Monastero Carmelitano di Budapest,Francesco ha puntato il dito contro "la via nefasta ...... ma che nemmeno si trasformi in una realtà fluida, se non gassosa, in una sorta di sovranazionalismo astratto, dimentico della vita dei popoli", ha dettoFrancesco. Parlando poi dei, ha ...Circa mezz'ora dopo il decollo da Roma - Fiumicino, avvenuto alle 8.22, ilha voluto salutarli ... ha consegnato due oggetti appartenuti aannegati: il biberon di una bimba e una bussola ...

Il Papa in Ungheria incontra Orban: «Europa lavori a vie sicure e legali per i migranti» Il Sole 24 ORE

Abbiamo organizzato incontri preparatori con gruppi di poveri, di migranti, di giovani, e anche di universitari e uomini di scienza. Anche attraverso i mass media abbiamo pubblicato molti testi sulla ..."Lo spostamento di migranti in Ruanda Non è una iniziativa che stiamo prevedendo noi. Però sicuramente anche nei Paesi africani o in altri Paesi, se si trovano soluzioni per evitare che la congestion ...