Michelle Hunziker | la decisione dei vertici Mediaset | una grossa sorpresa

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 28 aprile 2023) In prime-time, il sabato sera, anche d'estate. Si parla di, la conduttricee da poco nonna dopo il figlio avuto da Aurora Ramazzotti. Lanciatissima, si scopre che conquisterà anche la prima serata più ambita. Anche se, in verità, si tratta di una replica. Secondo quanto trapela daidel Biscione, nel corso dell'estate, rivedremoImpossibile e Friends nel daytime dopo la finale di Champions League, dove ci sarà per certo una squadra italiana, la vincente nello scontro diretto tra Milan e Inter. Al termine delle repliche, su Canale 5 tornerà anche Gerry Scotti, in questi giorni al timone di Striscia la Notizia insieme proprio alla: Scotti infatti tornerà al sabato sera con le repliche dello Show dei record, format che ha concluso ...