Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti | la prima foto insieme da nonni | “Quando ‘l’imperatore’ Cesare chiama…”

(Di venerdì 28 aprile 2023)edsono stati immortalati nuovamente, ma questa volta per assolvere ad un compito speciale: fare idel piccolo. Lo scorso 30 marzo Auroraha infatti dato alla luce il suo primogenito,Augusto, e se mammaè sempre stata al suo fianco, per papàè stato più difficile, perché impegnato con le date del suo tour. “chiama, icorrono!!!”, scrivono i due pubblicando unache li ritrae in tenuta casalinga con il cantante con in braccio il nipotino mentre, accanto a lui, la conduttrice gli dà un bacio. E, ...

Aurora Ramazzotti, il dolce regalo di nonno Eros: 'Mi pensa nei suoi viaggi' Aurora Ramazzotti: 'La ...non aveva avuto difficoltà a dire: 'E con la nascita delle mie figlie, oggi per me è stato il giorno più bello della vita'.

La nonna, che era presente alla clinica Sant'Anna in Svizzera quando Aurora Ramazzotti ha partorito, aveva già potuto godersi il piccolo in diverse occasioni, Eros invece era impegnato con il suo “Bat ...Aurora Ramazzotti, piano piano, sta tornando sempre più attiva sui propri canali social e, infatti, ultimamente posta più storie e anche foto insieme al suo bambino ...