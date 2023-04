Meteo | le previsioni in Campania per venerdì 28 aprile 2023

(Di venerdì 28 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leinper oggi,28. Avellino – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2651m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allertapresente. Benevento – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2677m. I venti saranno al mattino assenti, al ...

PERUGIA - Giorni 'caldissimi' sulle strade della provincia. Nonostante letutt'altro che favorevoli il ponte del primo maggio registrerà ancora una volta il picco di auto in movimento lungo le arterie principali. Massimale, anche nella circostanza, l'...Queste, nel dettaglio, ledi Limet Liguria per le prossime ore: Venerdì 28 aprile 2023 Mattinata in genere velata, ma con nubi basse in aumento tra il Genovese di Ponente e il Savonese, ...Leper Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per venerdì 28 aprile 2023. La presenza di un campo di alte pressioni garantirà tempo stabile e soleggiato in tutta l'Isola. I venti ...

Meteo: 1 Maggio burrascoso. C'è poco da aggiungere a queste previsioni iLMeteo.it

Prosegue l’alta pressione in Sicilia ed anche per venerdì 28 aprile sarà una giornata di sole ovunque. Stazionarie le temperature con massime previsto fino a 23 gradi.Noi e terze parti selezionate raccogliamo informazioni personali come specificato nella privacy policy e utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per ...