La Presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde , auspica la ratifica delda parte dell'Italia. "La ratifica anche da parte dell'Italia della riforma del Meccanismo europeo di stabilità penso che sarebbe positiva perché avere un backstop (una rete di protezione, ndr ) ...Gramegna 'raddoppiamo potenza di fuoco' . Le istituzioni europee fanno '' sull'Italia per la ratifica del. E' il presidente dell'Eurogruppo Paschal Donohoe ha indicare che si confrontera' con il ministro italiano Giancarlo Giorgetti nelle prossime ore a ...Secondo quanto riferito da Pierre Gramegna, direttore esecutivo del, diverse delegazioni sono intervenute durante la riunione per sottolineare l'importanza di concludere l'iter di approvazione in ...

Mes, il pressing di Lagarde sull’Italia: “La ratifica darebbe uno strumento utile in caso di difficoltà” La Stampa

Si intensifica il pressing sull’Italia per la ratifica della riforma del Mes (meccanismo europeo di stabilità), il cosiddetto fondo salva stati che entra in funzione quando un paese europeo non riesce ...europeo e del ruolo che il nuovo Meccanismo europeo di stabilità potrebbe giocare per dare un sostegno finanziario al Fondo di risoluzione unico. “Ci sono già stati diversi appelli dall’Eurogruppo aff ...