Mercedes | James Alisson scuote il circus | in arrivo novità strepitose

Leggi su sportnews.eu

(Di venerdì 28 aprile 2023)il: ecco che cosa sta accadendo in queste ultime ore, in. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Dopo alcune voci su presunte irregolarità da parte di alcune scuderie, la Formula 1 continua a regalare sorprese su sorprese ogni giorno di più. In attesa di capire come Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.