Memorandum Italia - Gb | su migranti ' cambio di passo'

(Di venerdì 28 aprile 2023) Un "partenariato strategico" frae Regno Unito per contenere l'immigrazione e favorire una svolta nella cooperazione internazionale contro i "traffici illegali" di esseri umani: denunciati alla ...

Un "partenariato strategico" fra Italia e Regno Unito per contenere l'immigrazione e favorire una svolta nella cooperazione internazionale contro i "traffici illegali" di esseri umani: denunciati alla stregua di un'emergenza. Sostegno all'Ucraina e contrasto all'immigrazione clandestina i due punti al centro del memorandum firmato a Londra dal premier Giorgia Meloni nell'incontro bilaterale con il primo ministro del Regno Unito, Rishi Sunak. "Siamo dalla stessa parte", hanno sottolineato i due leader.

Un 'partenariato strategico' fra Italia e Regno Unito per contenere l'immigrazione e favorire una svolta nella cooperazione internazionale contro ...Londra, 28 apr. (Adnkronos) - Seconda giornata nella City per il premier Giorgia Meloni, dopo l'intenso esordio di ieri, con il bilaterale con il primo ministro britannico, Rishi Sunak, suggellato dal ...