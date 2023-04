Meloni-Sunak | cosa prevede il memorandum d’intesa sull’immigrazione in barba agli antifà inglesi | più storditi dei nostri

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 28 aprile 2023) Roma, 28 apr – “Dentro i rifugiati, fuori“, “Resistenza al razzismo” e “No alla fascista”. Sono gli slogan scanditi ieri da un gruppo di antifascisti britannici a Londra, poche decine di, fuori da Downing Street. Un surreale presidio contro Giorgia, in occasione del suo incontro con il primo ministro britannico Rishi. Per non farsi mancare nulla, i contestatori hanno mostrato cartelli con la scritta “Stop to racism” ed emblematici simboli col pugno chiuso, per poi intonare “Bella Ciao”. Ciliegina sul pancake. “Ho sentito gente che contestava e gridava: ho chiesto al primo ministro britannicoma lui mi ha risposto ‘qui c’è sempre qualcuno che protesta’”, ha detto Giorgiaparlando alla stampa nel suo hotel di Londra. ...