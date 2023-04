Meloni | ' Mercati preoccupati? L' economia italiana sta andando molto bene | non facciamo sempre i Tafazzi' E se la prende con

sono preoccupati A questa domandaha risposto così: "Questa preoccupazione non la leggo, che quel che vedete è uno spread sotto la media dello scorso anno, la borsa sale, abbiamo ...Questo è quel che vedono ie a me interessano i fatti'. Lo ha detto la premier Giorgia, a margine di un evento all'ambasciata italiana a Londra, dove è in visita ufficiale. 'I fatti ..."Guardiamo ai fatti", invita i cronisti che le chiedono della preoccupazione dei. E anche sul dossier migrantinon arretra, tutt'altro. L'intesa con Rishi Sunak, famoso per il pugno ...

Meloni: "Mercati preoccupati Basta fare Tafazzi, l'economia italiana va molto bene" TGCOM

(Adnkronos) - A Roma torna il sereno, o quasi, col doppio sì al Def di Camera e Senato. Dopo lo scivolone di ieri della maggioranza, il Parlamento ha approvato il Def, tra i mugugni delle opposizioni.Leggi su Sky TG24 l'articolo Meloni: 'L'economia italiana va molto bene, non si può sempre fare il Tafazzi di turno' ...