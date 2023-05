Meloni | L' economia va bene Non facciamo il Tafazzi di turno

(Di venerdì 28 aprile 2023) AGI - "Questa preoccupazione non la leggo, io penso che quel che vedete è uno spread sotto media scorso anno, la Borsa che sale, una previsione di crescita del Pil più alta di Francia e Germania e di quel che era stato previsto". Il presidente del Consiglio, Giorgia, risponde così alle domande dei giornalisti sulle ipotesi di preoccupazione dei mercati finanziari riguardo all'italiana. "Questo è quel che vedono i mercati e a me interessano i fatti - ha proseguitoparlando con i cronisti all'ambasciata d'Italia a Londra - e i fatti dicono che l'italiana sta andando moltoe che i provvedimenti presi da questo governo erano efficaci, c'è una ripresa dell'ottimismo, della voglia di fare, e dato che ci coinvolge tutti penso che questi elementi vadano sottolineati, non ...

... da una parte i sindacati in piazza per una 'mobilitazione' contro la perdita del potere d'acquisto dei salari e le politiche insufficienti del governo, dall'altra Giorgiache ha scelto la ...... il ministro del Lavoro, Marina Elvira Calderone, il ministro dell'e delle Finanze, ...alleggerire il fisco "La priorità del governo è alleggerire la pressione fiscale sul costo del ...Il Primo maggio formatoNon è affatto vero che invecchiare sia un disastro. Per come la penso io, è cosa naturale. La cosa più dura è invece invecchiare in un paese che invecchia ...

Meloni: "Mercati preoccupati Basta fare Tafazzi, l'economia italiana va molto bene" TGCOM

Da venerdì prosegue la protesta del gruppo BastaCreditiIncagliatiGenova: "Silenzio assordante dalle associazioni di categoria e dai sindacati, al governo chiediamo di sedersi con noi a un tavolo per c ...L’economia italiana era diventata apparentemente tale da consentire ... Ma se siamo ultimi in classifica in Europa, il fondamento è puramente teorico, cioè retorico. Oggi, il governo Meloni varerà ...