Meloni | L' economia va bene Non facciamo il Tafazzi di turno

(Di venerdì 28 aprile 2023) AGI - "Questa preoccupazione non la leggo, io penso che quel che vedete è uno spread sotto media scorso anno, la Borsa che sale, una previsione di crescita del Pil più alta di Francia e Germania e di quel che era stato previsto". Il presidente del Consiglio, Giorgia, risponde così alle domande dei giornalisti sulle ipotesi di preoccupazione dei mercati finanziari riguardo all'italiana. "Questo è quel che vedono i mercati e a me interessano i fatti - ha proseguitoparlando con i cronisti all'ambasciata d'Italia a Londra - e i fatti dicono che l'italiana sta andando moltoe che i provvedimenti presi da questo governo erano efficaci, c'è una ripresa dell'ottimismo, della voglia di fare, e dato che ci coinvolge tutti penso che questi elementi vadano sottolineati, non ...

Il governovorrebbe cambiare il Mes e trasformarlo, ma da parte dell'Ue è arrivata una netta ... L'Italia non ha nascosto, con il ministro dell'Giancarlo Giorgetti, la sua delusione per ...Bisogna però garantire i numeri", ha commentato la presidente del Consiglio, Giorgia, in un ... aveva affermato in precedenza il ministro dell'e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti , ...Leggi Anche: 'Mercati preoccupati Basta fare Tafazzi , l'italiana va molto bene' Qual è la sua particolarità Tafazzi indossa sempre una tuta di calzamaglia nera con un sospensorio ...

Balzo del Pil: Italia tra le migliori in Europa. Meloni: "Fare ancora di più" ilGiornale.it

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...ROMA - "L'economia italiana cresce oltre le stime previste e sprona il nostro governo a far ancora di più per sostenere chi produce ricchezza nella nostra ...