Meloni | “L’economia italiana cresce e sprona il governo a fare ancora di più”

... ha commentato la presidente del Consiglio, Giorgia, in ... aveva affermato in precedenza il ministro dell'e delle ...giorno dovrebbero trovare un decreto legge con misure urgenti per'...'Questo è quel che vedono i mercati e a me interessano i fatti - ha proseguitoparlando con i cronisti all'ambasciata d'Italia a Londra - e i fatti dicono cheitaliana sta andando ...È quella che'Unione europea sta tentando verso'Italia per la ... e da sempre osteggiato dal governo. A battere i pugni sul ...che parlerà nelle prossime ore con il ministro dell'...

Agroalimentare, Meloni: possiamo andare oltre i 60 mld di export del 2022 Il Sole 24 ORE