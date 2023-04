"Ringrazio il primo ministro del Regno Unito Rishi Sunak per laaccoglienza. Abbiamo avuto un ampio e cordiale confronto sulle comuni sfide: dal contrasto ...del Consiglio Giorgia. . 28 ...'Ringrazio il Primo Ministro del Regno Unito Rishi Sunak per laaccoglienza. Abbiamo avuto un ampio e cordiale confronto sulle comuni sfide: dal contrasto ... GiorgiaLa presidente del Consiglio Giorgiaringrazia con un tweet il premier britannico Rishi Sunak per l'accoglienza e scrive di aver ...il Primo Ministro del Regno Unito Rishi Sunak per la...

Meloni, calorosa accoglienza da Sunak, avanti sulle sfide comuni ... Agenzia ANSA

"Ringrazio il primo ministro del Regno Unito Rishi Sunak per la calorosa accoglienza. Abbiamo avuto un ampio e cordiale confronto sulle comuni sfide: dal contrasto all'immigrazione illegale, alla coop ...Firmato ieri a Londra un memorandum d'intesa Italia - Regno Unito su sicurezza e difesa, energia, clima e ambiente, migrazione, economia, scienza e innovazione. Oggi la premier in Ambasciata d'Italia, ...