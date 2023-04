Meloni approva l’idea di Londra di mandare in Ruanda i richiedenti asilo | ‘Non si può accogliere chi arriva illegalmente’

... non ha senso attaccare la Schlein tutti i giorni ed elogiare la", spiega al Giornale un ... Una parte consistente di deputati e senatori punta all'alleanza organica con i dem e nonl'...La riunione lampo, su proposta del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti,una nuova ... Giorgiaammette che quello sul Def ''è un brutto scivolone, una brutta figura, tutti devono ...Il Cdm dura pochi minuti ela nuova risoluzione, e la premier Giorgia, a Londra in visita istituzionale, assicura: 'Mi sento di poter dire che il Def verrà approvato dal Parlamento ...

Def, il governo inciampa alla Camera e accelera i tempi. Meloni: "Scivolone, nessun fatto politico" RaiNews

Campanello d'allarme per la maggioranza in questa legislatura: nonostante i numeri sulla carta 'tranquilli', inaspettatamente va sotto in Aula alla Camera ...Da Montecitorio è arrivato il no alla risoluzione di maggioranza: servivano 201 voti, ne sono mancati sei. Un Consiglio dei ministri lampo ha approvato una nuova relazione, all'esame della Camera dei ...