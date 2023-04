Mekies | la pole è un punto di conferma | ' Leclerc straordinario'

Posizione "strana" quella dalla quale si trova a commentare ladi Charles Leclerc, Laurent. Alphatauri lo ha annunciato quale futuro team principal , in una sequenza di eventi e comunicazioni che non è piaciuta a Frederic Vasseur. Il lavoro condotto ...Grande prestazione da parte della Ferrari, che a Baku ha ottenuto una insperataposition grazie ad uno straordinario Charles Leclerc, che con un giro fenomenale ha portato la ...Laurent, ...In casa Ferrari dopo le qualifiche di Baku c'è molta soddisfazione per laposition stellare di Charles Leclerc . Di questo ha parlato Laurent, racing director Ferrari , intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo le qualifiche. A, che dalla prossima ...

Mekies: «Pole che ripaga gli sforzi, ora sappiamo dove lavorare. Leclerc Valore aggiunto» Formula1 Web Magazine

Il lavoro condotto dopo l'Australia ha ripagato. Al momento la Ferrari può godersi una gran prestazione in qualifica, in attesa di verificare il rendimento in gara ...La Ferrari ha festeggiato la strepitosa pole position firmata da Charles Leclerc nel GP di Azerbaijan 2023, quarta tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito cittadino di Baku. Il monegasco è ...