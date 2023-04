Mediglia | schianto sulla Sordio-Bettola | gravissimo motociclista 38enne

(Di venerdì 28 aprile 2023) Il centauro ha impattato contro una vettura incolonnata che ha eseguito una manovra di inversione per imboccare una scorciatoia

Da chiarire anche se nellosiano rimasti coinvolti altri veicoli, anche se per il momento ... un altro gravissimo incidente è avvenuto sulla Sp159, nel territorio di, dove una moto e ...Il dramma si è consumato alle 22.30 nel territorio comunale di. Stando a quanto finora ... Stando a una prima parziale ricostruzione dei fatti, è verosimile che a innescare losia ...Tragico incidente stradale giovedì sera a, nel Milanese, costato la vita a un ragazzo di ... Sembra, secondo le prime verifiche, che alla base delloci sia un sorpasso azzardato del ...

Mediglia, schianto sulla Sordio-Bettola: gravissimo motociclista ... 7giorni

Schianto fra un’auto e una moto ieri mattina sulla Sordio-Bettola, all’altezza di Mediglia. Il centauro, un 39enne di Casalmaiocco, è rimasto ferito ed è in gravi condizioni: è stato trasportato in el ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate aderenti al TCF di IAB, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione attiva delle caratteristiche del dis ...